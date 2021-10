Amicone, il reazionario che aveva una curiosità sincera per le ragioni degli altri

La scomparsa improvvisa di Luigi Amicone suscita in chi l’ha conosciuto, oltre al dolore per la perdita di una persona apprezzata da tutti, il rimpianto di non averlo mai capito bene. Anche se le sue posizioni erano sempre espresse in modo chiarissimo, talvolta persino provocatorio fino al paradosso, lasciavano sempre qualche interrogativo irrisolto. Si vantava di essere un “reazionario” persino con un filo di civetteria, in polemica col progressismo retorico e “obbligatorio” del politicamente corretto. Nel fondo però c’era sempre una curiosità sincera per le ragioni degli altri, anche quelli più distanti e più differenti. Avevamo opinioni e anche convinzioni diverse su molte questioni, anche rilevantissime come la fede e giudizi divaricati su persone che avevano contato molto nella sua vita come don Giussani, ma questo non ha mai rappresentato un problema, anzi ha fornito l’occasione per confronti pacati e stimolanti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE