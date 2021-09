Alexandria Ocasio-Cortez al ballo

“Tax the rich”, reca scritto sul retro la rocciosa deputata Alexandria Ocasio-Cortez, all’annuale Met Gala newyorchese, e naturalmente è scandalo, scandalo per l’immane cifra – trentacinquemila dollari il biglietto per il fondamentale evento – e per l’abito “politico”, perché la deputata appoggia la riforma del fisco americano molto discussa, in quel consesso di ricconi.

