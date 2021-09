Incendio sui tetti a Torino: cinque feriti e cento sfollati

I lavori all’interno di un appartamento avrebbero prodotto le fiamme. Il rogo si è esteso presto agli appartamenti circostanti. Ancora in corso le operazioni dei pompieri per spegnerlo

Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, poco prima delle 11, in centro a Torino, in un palazzo all’incrocio tra via Lagrange e piazza Carlo Felice, proprio di fronte alla stazione di Porta Nuova.

Pubblicità

Il video dell'incendio divampato a Torino, all'interno di un palazzo su piazza Carlo Felice, presso la stazione di Porta Nuova. La nube di fumo sovrasta la città. #ANSA pic.twitter.com/n9DrAsmOFE — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) September 3, 2021

Secondo gli inquirenti, il rogo avrebbe avuto origine dalle scintille prodotte da una saldatrice usata da un fabbro per sistemare una cassaforte in un attico e si è rapidamente esteso alle mansarde degli appartamenti circostanti, danneggiandone molti in modo grave.

Malgrado l’intervento dei Vigili del Fuoco, le fiamme non accennano a fermarsi, sia per via della difficoltà dell’operazione, da realizzare in quota, sia per via del rivestimento infiammabile dei solai. Ben presto, la colonna di fumo è diventata visibile da tutta la città.

Cinque persone sono state intossicate dal fumo o hanno riportato ustioni o escoriazioni. Circa un centinaio di residenti in zona sono stati evacuati per permettere i lavori di spegnimento, che proseguono.