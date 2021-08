L'Etna erutta ancora. La sequenza è iniziata sei mesi fa

Il vulcano più alto d'Europa ha ripreso l'attività. Le immagini in diretta dalla webcam

C'è stata una nuova eruzione dell'Etna nella notte, con una fontana di lava cessata intorno alle 5 e tre distinte colate di lava. Un flusso lavico ben alimentato si è diretto verso la Valle del Bove. Un secondo si è formato poco prima delle 3 e si è propagato in direzione sud ovest mentre uno più piccolo si è formato sul lato sud orientale del cratere di sud est.

Il parossismo andato in scena questa notte è stato uno dei più suggestivi dell'intera sequenza iniziata ormai sei mesi fa. Erano vent’anni che non si verificavano attività di questa portata sull’Etna. Ma oltre all'aspetto spettacolare, c'è anche un problema. Da febbraio i comuni della fascia jonica e di quella pedemontana sono costretti ad affrontare la cenere vulcanica che ricopre strade, campi coltivati ed edifici, entra nelle abitazioni e nei negozi. Il governo ha deciso di stanziare 5 milioni di euro (la regione ne aveva chiesti 20) per una prima serie di interventi. "Le eruzioni dell'Etna colpiscono pesantemente le aziende agricole presenti nell'area - dice Coldiretti - con danni spesso irreparabili alle coltivazioni, ai quali si aggiungono i disagi per chi è costretto alla pulizia straordinaria delle canalette di scolo o alle pulizia delle strade rurali.I n molte zone la terra è stata sommersa da una coltre nera. Per pulire le strutture e le coltivazioni servono tempo, acqua e quindi l'impiego massiccio di manodopera". La cenere è considerata rifiuto speciale e per smaltirla servono aziende specializzate.

Questa webcam live è installata nel paese di Agira a circa 700 metri sul livello del mare, in provincia di Enna, in Sicilia. Il panorama ripreso dalla videocamera offre una veduta sulla valle sottostante e sul Lago Pozzillo. Sullo sfondo è ben visibile, quando sgombro dalle nuvole, il vulcano.