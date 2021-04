Scuola mezza vuota

Assurdo che il governatore della Puglia ritenga di poter offrire una scuola "alla carta", sminuendo l'obbligo e il valore dell'istruzione. Ma l'amara verità è che nessuno in Italia, né governo né tantomeno regioni, ha mai creduto davvero alla possibilità di poter tornare alla scuola in presenza al 100 per cento. Era solo una favola da paese dei balocchi

“Spero di poter lasciare alle famiglie la libertà di scegliere”, cioè di mandare i figli a scuola oppure tenerseli a casa in Dad, perché secondo Michele Emiliano è nientemeno che “un diritto costituzionale”. Ha emanato un’ordinanza. Ma nessuno dice niente, a Emiliano che videochiama scompisciandosi i pischelli che a scuola non vanno (sono in Dad: ma in gruppo e senza mascherine). Tutti sorvolano, il governo e pure i carabinieri, che come ai tempi di Pinocchio dovrebbero andare a prenderli i genitori che non mandano i figli a scuola. Ma l’Italia è il paese dei balocchi, se si parla di scuola.