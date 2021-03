Bianco di Sardegna

E’ durato solo tre settimane il sogno dell’isola delle libertà. Da lunedì infatti la regione che si sognava speciale diventerà arancione come tante. Tempismo perfetto per il povero cronista che si era precipitato a Cagliari a raccontare la zona bianca, questa parte del Paese mitologica dove si possono svolgere attività ormai di massima trasgressione: andare al bar, suggere un caffè in loco, fare sport anche non da soli, e camminare non rasente i muri.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni