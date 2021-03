Il dovere di prenotare il futuro. Insieme

Un punto di arrivo perché il valore della memoria oltrepassa i confini del tempo e dello spazio, dà valore al sacrificio di molti, permea la coscienza collettiva e cristallizza immagini anche dolorose come quella dei camion militari con i feretri che attraversavano una Bergamo terrorizzata, silenziosa e sconvolta: in quell’istantanea c’è la forza simbolica di una pandemia straziante e spaventosa. Una Giornata che verrà per questo celebrata non solo attraverso un formale minuto di silenzio in cui l’Italia intera si fermerà ma attraverso attività nelle scuole, in ogni Comune del Paese, con programmi Rai dedicati e soprattutto la possibilità di donare una o più ore di lavoro alla ricerca scientifica: proprio la scienza, che plasma e muove il futuro, deve essere il faro che guida la scelte politiche e operative per contrastare un nemico invisibile che ha aggredito certezze, abitudini, sacrifici.

