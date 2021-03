Un autobus a Napoli è sprofondato in una voragine

Poco dopo le otto del mattino a Napoli, in via Aniello Falcone, un autobus di linea dell'Anm, il 128, è finito in una voragine con la parte posteriore destra. Nessun ferito tra i passeggeri, che sono stati fatti scendere dal bus poco alla volta.