Sardegna in zona bianca: Solinas: "E adesso vacciniamoci tutti entro 45 giorni"

Il governatore vuole chiedere al premier una corsia veloce per vaccinare tutti i sardi e consolidare l'isola nel percorso Covid-free

Sorretta dal suo Rt basso da ormai tre settimane, a eccezione di tre comuni del Sassarese da alcuni giorni in zona rossa, e con la firma dell'ordinanza da parte del presidente Cristian Solinas, la Sardegna è la prima zona bianca d'Italia. Nel resto del paese, come ha detto il presidente della Conferenza delle regioni Stefano Bonaccini, il marzo di prospetta difficile: contagi in rialzo, scuole chiuse fin dalle elementari anche in zona arancione. Da oggi Lombardia, Marche e Piemonte passano in arancione, e Basilicata e Molise in rosso.

Nell'isola sono 12mila i locali chiusi o soggetti alle restrizioni che torneranno quasi alla normalità. Anche le persone, sempre con mascherine e distanziamento, potranno spostarsi liberamente. Forte del risultato, Solinas vuole chiedere al premier Mario Draghi una corsia veloce per vaccinare tutti i sardi entro 45 giorni e consolidare l'isola nel percorso Covid-free. "A breve sarà emanata una ordinanza specifica che prevede l'impiego di personale regionale per effettuare test antigenici o tamponi alle persone in arrivo nei prossimi giorni sia nei porti che in aeroporti. Le persone e i turisti sono i benvenuti, chiediamo solo nel loro interesse di arrivare con un test già eseguito o qualora non lo avessero, di dedicarci qualche minuto per eseguirlo", dice Solinas.

In Sardegna, anche le persone, sempre con mascherine e distanziamento, potranno spostarsi liberamente e senza limiti di orario con il solo divieto di stazionare nei punti "caldi": il coprifuoco rimarrà limitato a piazze, belvedere e lungomare dove si potrà solo transitare senza soste. Centri commerciali aperti anche nel fine settimana. Ristoranti aperti fino alle 23, si torna al servizio al tavolo e alla convivialità. Rinascono anche i bar aperti fino alle 21. Ritorno in classe per tutti i 207.268 alunni dell'isola. A breve sarà emanata una ordinanza specifica, spiega Solinas, "che prevede l'impiego di personale regionale per effettuare test antigenici o tamponi alle persone in arrivo nei prossimi giorni sia nei porti che in aeroporti". "Se nel corso della prima settimana di allentamento vedremo indicatori con segno positivo procederemo con la riapertura di palestre, piscine e scuole di danza, fino al ritorno alla tanto agognata nuova normalità", promette il presidente regionale.