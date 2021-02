Il video del cimitero di Camogli mentre crolla

Nel pomeriggio di lunedì 22 febbraio 2021 una frana ha fatto crollare in mare una parte del terrapieno del cimitero di Camogli. Insieme alla costa sono crollate due cappelle e una porzione del colombario, la struttura in cui vengono inserite le bare su più livelli: sarebbero finite in acqua più di 200 bare. Alcuni operai si trovavano nei pressi della zona del cimitero che è franata, e hanno ripreso tutta la scena in un video.

Pubblicità

Crollo nel cimitero di Camogli in Liguria, decine di bare in mare. Sommozzatori al lavoro per il recupero. La causa dovuta forse all'erosione della falesia dopo le numerose mareggiate. Dettagli in @TgrLiguria pic.twitter.com/cAUcNccXMw — Luca Ponzi (@luponzi) February 22, 2021

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sommozzatori per provvedere al recupero delle salme.

Frana cimitero a #Camogli (GE), è ripresa in mattinata la ricerca e il recupero delle bare finite ieri in mare: #vigilidelfuoco impegnati nelle delicate operazioni con il nucleo #sommozzatori, gli specialisti nautici, il reparto volo e i dronisti #23febbraio pic.twitter.com/UfOOiy4YB0 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 23, 2021

Il crollo sarebbe stato provocato da uno smottamento dovuto all’erosione della falesia al di sotto del perimetro del cimitero, situazione aggravata dalle forti mareggiate che hanno investito la Liguria negli ultimi anni.

Secondo quanto ha detto all’Ansa l’assessore ai Lavori pubblici del comune, Tino Rivello, "L’area era stata anche transennata perché negli ultimi giorni si erano uditi strani scricchiolii".