Un'esplosione ha aperto una enorme voragine all'ospedale del Mare di Napoli

Una forte esplosione ha causato un'enorme voragine nel parcheggio della struttura di Ponticelli. Non ci sono feriti. Esclusa la natura dolosa

All'alba di oggi, 8 gennaio 2021, una forte esplosione ha causato un'enorme voragine nel parcheggio dell'ospedale del Mare di Napoli, nel quartiere di Ponticelli, periferia est. Non ci sono persone coinvolte anche se alcune automobili sono finite nel cratere. Sul posto gli uomini delle forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco per accertare le cause, ma al momento è esclusa la natura dolosa.

La voragine è profonda una ventina di metri ed è ampia circa 2000 metri quadrati, dicono le agenzie. La Asl Napoli 1 dice che in tutto l'Ospedale del Mare al momento è interrotta l'alimentazione elettrica ma i gruppi elettrogeni garantiscono la piena operatività della struttura. Il Covid Center è stato evacuato precauzionalmente, per impossibilità a garantire acqua calda e energia elettrica, nonostante Il fatto sia accaduto lontano dalla struttura e a un centinaio di metri dal primo edificio dell'ospedale.