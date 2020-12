Il lungomare di Napoli durante la mareggiata. E i danni del maltempo

Questa mattina in via Partenope si raccolgono i detriti, i pezzi dei dehors spazzati via dalla violenza dell'acqua e si fa la conta dei danni. I più colpiti i ristoratori. "Staremo vicini in ogni modo agli operatori economici", dice il sindaco

Il lungomare di Napoli, invaso dal mare, in burrasca a causa del maltempo questa notte, è stato riaperto al traffico. "È stato devastato - ha ommentato il sindaco Luigi De Magistris, sul posto - uno dei simboli della rinascita di Napoli degli ultimi anni. Staremo vicini in ogni modo agli operatori economici pesantemente colpiti”. I danni maggiori li hanno subìti i ristoratori della zona, già provati da mesi di chiusure decise dal governo per cercare di limitare la diffusione del nuovo coronavirus. E questa mattina, in via Partenope, si raccolgono i detriti, i pezzi dei dehors spazzati via dalla violenza dell'acqua e si fa la conta dei danni: gazebo devastati, acqua nei locali e parapetti storici distrutti, segnala il Mattino. "Ci attiveremo subito per mettere in campo iniziative a loro sostegno e per sollecitare concreti aiuti dalle varie Istituzioni campane e nazionali", dice Confesercenti Napoli e Campania, insieme a Fiepet Campania e Napoli.