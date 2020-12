Netflix ha fatto anche del bene

Non c’è solo Alessandra Mussolini che abbandona la politica: il 2021 in arrivo potrebbe portare inaspettate buone notizie. Mostri industriali e neoliberisti si scoprirà che non lo erano: mettiamo Airbnb: accusata di distruggere le città europee col suo turismo mordi e fuggi (che però reggeva le nostre economie di paesi vecchiotti con metriquadri in disuso), si è appena quotata in Borsa rivelandosi l’unica boccata d’aria in un 2020 da tregenda per l’America tecnologica: prezzi schizzati in alto con collocamento scaltramente rimandato alla vigilia del vaccino, a indicare lo stato di salute non solo dell’industria digitale, ma anche del turismo. Chi ha puntato sulle azioni Airbnb non è infatti un bieco speculatore ma qualcuno che sa che torneremo a viaggiare, e, non essendoci nel frattempo arricchiti, non si andrà in hotel a cinque stelle, bensì più copiosi che mai negli affittacamere globali (ufficialmente, in cerca di esperienze “reali” e “locali” nel b&b diffuso); e a nostra volta, ad affittare con profitto la stanza in più di pora nonna (reddito di cittadinanza fondamentale nelle nostre città d’arte).

