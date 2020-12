Noi accademici di tutta Italia uniti contro il sovraffollamento carcerario

Docenti e intellettuali chiedono al governo di adottare provvedimenti idonei per fronteggiare l'emergenza coronavirus

Al direttore - Come studiosi e docenti universitari di discipline penalistiche, aderiamo in ideale staffetta allo sciopero della fame di Rita Bernardini, Irene Testa, Luigi Manconi, Sandro Veronesi, Roberto Saviano e di oltre 500 detenuti, quale forma di mobilitazione per chiedere al governo e alle autorità competenti di adottare provvedimenti idonei a ridurre il più possibile il sovraffollamento delle carceri italiane, così da prevenire il rischio di un’ulteriore diffusione del contagio da coronavirus al loro interno. Questa emergenza sanitaria, nel fare riaffiorare in maniera più amplificata la condizione molto problematica in cui non da ora versa il sistema penitenziario italiano, sotto il profilo delle condizioni di vita intramurarie, del livello di rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti e di una effettiva idoneità della pena a conseguire l’obiettivo costituzionale della rieducazione e del reinserimento sociale, può rappresentare un’importante occasione per riaccendere le luci sul pianeta-carcere e sollecitare il potere politico a riprendere il cammino delle riforme necessarie per ridare vitalità e concretezza ai princìpi enunciati nel terzo comma dell’art. 27 della Costituzione.



Aiuti Valerio (Università di Roma – Sapienza), Albeggiani Ferdinando, Alessandri Alberto (Università Luigi Bocconi – Milano) Amati Enrico (Università di Udine) Ambrosetti Enrico Maria (Università di Padova) Andolina Elena (Università di Catanzaro) Astorina Marino Pierpaolo (Università di Bergamo) Balbi Giuliano (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”) Balducci Paola (Università Luiss Guido Carli - Roma) Barnao Charlie (Università di Catanzaro) Bartolomeo Romano (Università di Palermo) Belfiore Elio (Università di Foggia) Bellavista Alessandro (Università di Palermo) Belluta Hervè (Università di Brescia) Bianchi Malaika (Università di Parma) Biral Marianna (Università di Bologna) Bolognari Massimo (Università di Padova) Bondi Alessandro (Università Carlo Bo di Urbino) Bonini Valentina (Università di Pisa) Bresciani Luca (Università di Pisa) Bronzo Pasquale (Università di Roma - Sapienza) Buzzelli Silvia (Università Bicocca - Milano) Caianello Michele (Università di Bologna) Caligaris Anna (Università di Torino) Campanella Susi (Università di Pisa) Canestrari Stefano (Università di Bologna) Cangemi Davide (avvocato) Capone Arturo (Università Mediterranea- Reggio Calabria) Caraceni Lina (Università di Macerata) Carnevale Stefania (Università di Ferrara) Casiraghi Roberta (Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano) Cassibba Fabio (Università di Parma) Castronuovo Donato (Università di Ferrara) Catalano Elena Maria ( Università dell’Insubria- Como) Catenacci Mauro (Università di Roma Tre) Caterini Mario (Università della Calabria) Cavaliere Antonio (Università Federico II- Napoli) Ceretti Adolfo (Università di Milano - Bicocca) Cesaris Laura (Università di Pavia) Chelo Andrea (Università e-Campus) Chinnici Daniela (Università di Palermo) Ciavola Agata (Università Kore - Enna) Citrigno Annamaria (Università di Messina) Colamussi Marilena (Università di Bari) Colavecchio Giulia (Università di Messina) Consoli Teresa (Università di Catania) Cortesi Maria Francesca (Università di Cagliari) Coppetta Maria Grazia (Università di Urbino) Cotti Giacomo (Università di Bologna) Curi Francesca (Università di Bologna) Curtotti Donatella (Università di Foggia) Daniele Marcello (Università di Padova) De Simone Giulio (Università del Salento) De Francesco Giovannangelo (Università di Pisa) Del Tufo Mariavaleria (Università Suor Orsola Benincasa - Napoli) Deganello Mario (Università di Torino) Della Casa Franco (Università di Genova) Delvecchio Francesca (Università di Foggia) Di Bitonto Maria Lucia (Università di Camerino) Di Giovine Ombretta (Università di Foggia) Di Landro Andrea (Università di Enna “Kore”) Di Martino Alberto (Università - Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa) Diamanti Francesco (Università di Modena e Reggio Emilia) Diddi Alessandro (Università della Calabria) Donini Massimo (Università di Modena e Reggio Emilia, promotore dell’iniziativa) Esposito Andreana (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”) Eusebi Luciano (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano) Ferrua Paolo (Università di Torino) Fiandaca Giovanni (Università di Palermo, promotore dell’iniziativa) Filippi Leonardo (Università di Cagliari) Fiore Carlo (Università Federico II- Napoli) Fiore Stefano (Università del Molise) Fiorio Carlo (Università di Perugia) Flor Roberto (Università di Verona) Flora Giovanni (Università di Firenze) Foffani Luigi (Università di Modena e Reggio Emilia) Forzati Francesco (Università Federico II - Napoli) Fronza Emanuela (Università di Bologna) Gabrielli Chiara (Università di Urbino) Galgani Benedetta (Università di Pisa) Galiani Tullio (Università di Camerino) Galliani Davide (Università di Milano - Statale) Gentile Gianluca (Università Suor Orsola Benincasa - Napoli) Giacona Ignazio (Università di Palermo) Gialuz Mitja (Università di Genova) Giunchedi Filippo (Università Niccolò Cusano- Roma) Giunta Fausto Biagio (Università di Firenze) Grande Elisabetta (Università del Piemonte Orientale) Grasso Giovanni (Università di Catania) Guazzaloca Bruno (avvocato) Guerini Tommaso (Università di Bologna) Helfer Margareth (Università di Innsbruck, Austria) Kalb Luigi (Università di Salerno) Iasevoli Clelia (Università di Napoli Federico II) Insolera Gaetano (Università di Bologna) La Regina Katia (Università di Benevento) La Rosa Emanuele (Università Mediterranea di Reggio Calabria) Lasagni Giulia (Università di Bologna) Liberatori Gabriella (Università di Modena e Reggio Emilia) Lo Monte Elio (Università di Salerno) Longobardo Carlo (Università Federico II - Napoli) Ludovici Luigi (Università degli Studi Guglielmo Marconi) Madeo Antonella (Università di Genova) Maffeo Vania (Università Federico II- Napoli) Maggio Paola (Università di Palermo) Maiello Vincenzo (Università Federico II- Napoli) Manes Vittorio (Università di Bologna) Mangiaracina Annalisa (Università di Palermo) Mangione Angelo (Università LUMSA) Manna Adelmo (Università di Foggia) Mantovani Giulia (Università di Torino) Marzaduri Enrico (Università di Pisa) Masarone Valentina (Università Federico II - Napoli) Masucci Massimiliano (Università di Roma Tre) Mattevi Elena (Università di Trento) Maugeri Anna Maria (Università di Catania) Mazzacuva Nicola (Università di Bologna) Mazzucato Claudia (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano) Melchionda Alessandro (Università di Trento) Menghini Antonia (Università di Trento) Merli Antonella (Università di Camerino) Merlo Andrea (Università di Palermo) Merzagora Isabella (Università degli Studi di Milano Statale) Miedico Melissa (Università Luigi Bocconi - Milano) Milazzo Francesco (Università di Catania) Militello Elena (Università di Messina) Minafra Mena (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”) Moccia Sergio (Università Federico II - Napoli) Monaco Cristina (Università Federico II - Napoli) Monaco Lucio (Università di Urbino) Mongillo Vincenzo (Unitelma Sapienza- Roma) Montagna Mariangela (Università di Perugia) Morelli Francesco (Università di Ferrara) Nacar Barbara (Università Federico II- Napoli) Naili Gisella Leila (Università di Palermo) Naimoli Chiara (Università Federico II- Napoli) Napoli Antonino (Avvocato e membro del direttivo della Camera Penale di Palmi) Nappi Antonio (Università Federico II- Napoli) Natali Karma (Università di Torino) Negri Daniele (Università di Ferrara) Neppi Modona Guido (Università di Torino) Nosengo Serafino (Università del Piemonte Orientale) Orlandi Renzo (Università di Bologna) Palermo Elisabetta (Università di Padova) Palmisano Annalisa (Università di Modena e Reggio Emilia) Pansini Carla (Università Parthenope- Napoli) Paonessa Caterina (Università di Firenze) Patanè Vania (Università di Catania) Pecorella Claudia (Università Bicocca - Milano) Pellitteri Martina (Università di Palermo) Petrini Davide (Università di Torino) Piccolo Ilaria (Università Federico II - Napoli) Pisani Nicola (Università di Teramo) Pongiluppi Caterina (Università di Modena e Reggio Emilia) Procaccino Angela (Università di Foggia) Quattrocolo Serena (Università del Piemonte Orientale) Ranaldi Gianrico (Università di Cassino) Renon Paolo (Università di Pavia) Renzetti Silvia (Università di Bologna) Restrepo Rodríguez Diana (Universidad de San Buenaventura Cali - Colombia) Riondato Silvio (Università di Padova) Risicato Lucia (Università di Messina) Romano Bartolomeo (Università di Palermo) Roncati Monica (Università di Modena e Reggio Emilia) Ruggeri Stefano (Università di Messina) Ruggieri Francesca (Università dell’Insubria-Como) Ruggiero Gianluca (Università del Piemonte Orientale) Sanna Alessandra (Università di Firenze) Scaccianoce Caterina (Università di Palermo) Scalfati Adolfo (Università Tor Vergata- Roma) Scalia Valeria (Università di Catania) Scella Andrea (Università degli Studi di Udine) Schiaffo Francesco (Università di Salerno) Schildkraut Pirchia Scudieri Laura (Università di Genova) Serraino Fernanda (Università di Palermo) Sessa Antonino (Università di Salerno) Sfalanga Sophia (Università di Palermo) Siciliano Domenico (Università di Firenze) Sicurella Rosaria (Università di Catania) Siracusano Fabrizio (Università di Catania) Sorrentino Camilla Marianna (Università Federico II - Napoli) Sotis Carlo (Università della Tuscia) Spagnolo Paola (Università Lumsa- Roma) Spangher Giorgio (Unitelma Sapienza- Roma) Stortoni Luigi (Università di Bologna) Tassi Andrea (Università di Macerata) Tesauro Alessandro (Università di Palermo) Tordini Cagli Silvia (Università di Bologna) Tonini Paolo (Università di Firenze) Torre Valeria (Università di Foggia) Triggiani Nicola (Università di Bari “Aldo Moro”) Ubertis Giulio (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano) Valenti Alessandro (Università di Roma - Sapienza) Valentini Elena ( Università di Bologna) Vallelonga Antonella (Università della Calabria) Vallini Antonio (Università di Pisa) Varraso Gianluca (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano) Varvaro Mario (Università di Palermo) Vicoli Daniele (Università di Bologna) Visconti Costantino (Università di Palermo) Voena Giovanni Paolo (Università di Torino) Zacchè Francesco (Università Bicocca – Milano) Zappulla Angelo (Università di Catania).