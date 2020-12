Raggi perde anche il capo dei vigili

Roma perde il capo dei vigili e per Virginia Raggi adesso c'è un problema in più. Con una lettera di tre pagine Stefano Napoli si è dimesso da comandante della polizia municipale della Capitale, un corpo che conta oltre 6mila agenti. A far precipitare la situazione è stata la puntata di Report di una settimana fa sui vigili urbani. Napoli, citato dalla trasmissione ma senza nessuna accusa precisa, pare che non si sia sentito difeso abbastanza dalla sindaca dopo le polemiche sorte con Report. Da qui l'addio.

