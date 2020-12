A nome di chi parli?

Mai la tempestiva intempestività del buon Walter Veltroni fu più illuminante. Ieri al Corriere diceva, a proposito del suo documentario Edizione straordinaria, che è “un grande atto di amore per la Rai, che è un gigantesco patrimonio di storia, competenza, capacità”. Peccato essere stato smentito il giorno prima dall’incomprensibile teatrino Morra-Rai-Annunziata a “Mezz’ora in più”. In cui non si è capito chi avesse competenza a parlare, mentre è apparsa chiara l’attuale incapacità della Rai di avere una linea editoriale e di comunicazione all’altezza della sua storia.

