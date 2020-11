Dalla politica alla sanità, un mese di caos in Calabria

La morte di Jole Santelli, le nomine e le dimissioni dei commissari straordinari alla sanità, cronaca, giorno dopo giorno, di quello che è successo nella regione

Pubblicità

Era il 15 ottobre quando la Calabria si ritrovò senza presidente in seguito alla morte di Jole Santelli. Da allora, la regione, elogiata ad aprile dal New York Times per la gestione della pandemia, non ha avuto pace. Abbiamo ricostruito in una timeline il mese di caos calabrese.

Pubblicità

Pubblicità