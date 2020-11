Chi è Federico Maurizio D'Andrea, il possibile nuovo commissario alla Sanità in Calabria

Il suono del tintinnar di manette Federico Maurizio D'Andrea l'ha sempre odiato. "Vedete, il garantismo è una cosa seria", dice agli amici, magari mentre si ritrova nel suo ristorante preferito di piazza Cavour a Milano, quel "Camillo Benso" a due metri dal "Palazzo dei Giornali" (dal quale sono andati via da anni). "Una cosa seria", ripete. E scuote la testa deciso, schifato da come viene gestito il linciaggio mediatico. Ormai con il gestore del "Benso" sono amici, lui se ne va in un posto appartato e chiacchiera fitto, meglio se nel piatto c'è un'ottima parmigiana. "Non è come quella della mamma, però è molto buona", dice. E allora il titolare arrossisce di piacere. D'Andrea ci tiene, al garantismo. E questa cosa è già di per sé una stranezza. Perché uno si immagina che avrebbe avuto una qualche tendenza "davighiana" e manettara, essendo stato l'uomo più vicino a Francesco Saverio Borrelli durante la stagione del pool di Mani Pulite. E invece no.

Pubblicità

Pubblicità