La Svizzera era verde

"Vendere l’anima in cambio di tutto il mondo è già un cattivo affare, ma per il Galles poi”, diceva san Thomas More. Una malinconia non dissimile, per quanto più di grana grossa, assale al pensiero che si possano fare sacrifici ai totem green, dai tappi delle bottiglie alle auto elettriche, per salvare il futuro dei pischelli a rischio. Ma per l’associazione Anziane per il clima, per giunta svizzere, poi. Allungare la vita alle amiche con età media 73 anni persino a noi boomer maturi sembra una forma di hybris sociale. Ma alla Corte europea dei diritti dell’uomo, non nuova a decisioni al limite della stramberia, la pensano diversa. E hanno condannato la Svizzera in una causa delle Anziane per il clima per non aver fatto abbastanza nel contrasto al cambiamento climatico. E’ la prima volta che uno stato viene condannato per una colpa simile, di cui non è semplice vedere i limiti giuridici. Ma vecchi e giovani a rischio di estinzione ieri ballavano la rumba. Peccato che la Svizzera già nel 2013 certificasse emissioni di gas serra corrispondenti allo 0,1 per cento delle emissioni globali. Ma denunciare la Cina era troppo scomodo, a quell’età.