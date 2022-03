Mancini senza difesa (come Conte)

Ancora non s'è capito se Giuseppi è per aumentare le spese della difesa o no. Ma del resto che importa, in un paese in cui alla prima sconfitta i giocatori se la danno a gambe dal ritiro, e lasciano l'allenatore da solo, esattamente come il capo (forse)dei 5 stelle?

Ancora non s’è capito se Conte, inteso Giuseppi, alla fine è per aumentare le spese militari del 2 per cento oppure no. Ma forse sì. Certo che dire “per le armi l’Unione europea spende già il quadruplo della Russia”, mentre la Russia prende più botte dall’Ucraina che Donnarumma dalla Macedonia, è una dichiarazione bizzarra. Ma in fondo significativa: del fatto che l’Italia, una certa Italietta che ogni volta che c’è da metterci la faccia, ogni volta che c’è il rischio di dover affrontare un nemico, scappa via.

Prendete una cosa insignificante, come il calcio. La Nazionale umiliata per due anni non serve più. Eppure, invece di un bel “rompete le righe!”, il ct Mancini, che resiste in trincea, vuole tenere la truppa di sbandati in ritiro. Per giocare almeno una partituzza contro la Turchia. Maddai. Fatto sta che in tre giorni se la sono data a gambe in otto (su undici). Verratti, Mancini (Gianluca), Berardi hanno marcato visita. Jorginho, Insigne e Immobile hanno più sobriamente salutato, Politano e Florenzi boh. Ecco, tu puoi anche aumentare le spese per la truppa del 2 per cento, ma se sei una nazione che alla prima scaramuccia scappa gambe in spalla, a che serve? Finisce che il povero Mancini è rimasto solo. Esattamente come Conte (no, non l’allenatore) nel suo ex partito pure allo sbando.