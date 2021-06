Il complotto del vaccino-ostia

Scrive la Verità che nel Minnesota hanno creato un vaccino in pastiglia. Bene, no? Affatto: secondo i catto-negazionisti assomiglia all'Ostia della messa, ed è stato creato dalla "chiesa del Covid" per soggiogare le anime

Ieri si diceva dei politici che si straparlano con la Madonna, oggi bisogna occuparsi di certuni spiriti religiosi (e sono legioni) che hanno fatto delle credenze no vax una questione mistica. Sulla Verità, sempre accogliente per le frange catto-negazioniste, raccontano come fosse il Codice da Vinci un "gomblotto" sacrilego ordito dai Dottor Mabuse dell’università del Minnesota: “Adorano il vaccino e lo fanno a forma di ostia”. C’è ovviamente uno scienziato pazzo dal nome cinese: Chun Wang. Dice che la tecnica di mettere il vaccino in capsule da sciogliere sotto la lingua funziona. Bene, e chi non le vorrebbe? Però “le immagini di queste particole, che ricordano l’Ostia consacrata, stanno turbando molti cattolici”. Perbacco, quali? Non fatecelo dire. Comunque: quelli per cui esiste una malefica “chiesa del Covid” che ora vuole appropriarsi dei sacramenti. Sarà. Alcuni anni fa Damien Hirts organizzò una mostra dal titolo: “New Religion” in cui volutamente mescolava simboli religiosi e medicinali, oggetti che potevano sembrare aspirine o ostie. “E’ la scienza che spiegò. Sarebbe un bel miracolo, no?

