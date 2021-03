Il Pd e l'omeopatia di Mengele

Casalino li chiama "cancri", per le Sardine sono un partito "tossico". Blanda indignazione, ma perché poi? In fondo sono proprio loro che remano disperati per unirsi al partito che li vuole estirpare e plaudono a chi li insulta. Che sia un partito malato, è chiaro, ma perché farsi curare dal dottor Mengele?

Ho usato una espressione sbagliata”, ha detto. No, non ha usato un’espressione sbagliata, ha detto quel che pensa. Di Rocco Casalino, il Portavoce, nessuno sperava davvero di non doversi occupare più. Infatti è tornato, anzi non è mai andato. E in tv del Pd ha detto: “Ci sono alcuni cancri, non so come dire, alcuni elementi devastanti… Si deve estirpare questi cancri”. Si commenta da sé, ha evidentemente un’idea della medicina tutta sua. Grande indignazione (oddio, diciamo media e lasca) di quei lacerti del Pd che non stanno remando come un sol uomo per approdare al partito di Conte e del suo Portavoce per farsi curare (pardon, estirpare).

Ma a ben guardare, di cosa dovrebbero indignarsi? Non è il partito il cui dimissionario segretario se n’è iuto scrivendo sul social degli addetti ai livori “mi vergogno”? L’ex segretario thailandese che fortissimamente vuole andare a nozze con Casalino che pensa che il suo partito abbia il cancro? Il Pd che gridando urrà ha dato il benvenuto alla sardina con sacco a pelo, e lo sta ad ascoltare facendo di sì con la capoccia quando dice che il Pd “è un marchio tossico, al quale nessuno si iscriverebbe”? Che il Pd non sia proprio in salute, non si può negare. Ma che per curarsi si affidi all’omeopatia del dottor Mengele, forse è un po’ troppo.