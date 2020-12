I Militonti

La stravagante iniziativa pol. corr. di un circolo del Pd di utilizzare "militante" come plurale femminile (di "militanta"?) e riservare "militanti" come plurale maschile: evidentemente di "militanto". A quando un bel "sindacalisto" per Landini?

Pubblicità

Menomale che i cari grillini, pure i peones che ora rischiano l’espulsione dal sacro blog o altre pene afflittive per via del Mes, quando erano giovani e motivati pretendevano di non farsi chiamare onorevoli o cose simili, ma solo “cittadini” e “portavoce”. Che era più, nei loro sogni offuscati, di “militanti”. Così, per questo giro, li possiamo lasciare da parte e occuparci dell’altro partito di governo e della sua strana tendenza a trasformarsi in un esercito di “militonti”.

Pubblicità

Si ride da un paio di giorni, sui social, per la stravagante iniziativa orwelliana de’ noantri di un circolo del Pd di Palermo che ha messo sul web un messaggio relativo a una sua iniziativa in cui c’era scritto: “Grazie alle nostre militante e ai nostri militanti”. Dove dunque, per uno scherzo della grammatica, e forse anche delle idee, la lingua italiana si è trasformata: le “militante” sono diventate il plurale femminile di “militanta” e i “militanti” sono diventati, di conseguenza, il plurale di “militanto”.

Pubblicità

Pubblicità

Ora, che sia soltanto uno svarione d’ignoranza è possibile e anche auspicabile. Ma è difficile tralasciare l’impressione che una certa sgangherata adorazione del linguaggio politicamente corretto, genuflesso a una presunta parità di genere a costo di disconoscere la banale evidenza che nella lingua italiana esistono parole invariabili per desinenze, che indicano maschi e femmine, o persino neutre, sia una deriva a un tempo comica e minacciosa. A quando l’appellativo “sindacalisto” per il compagno Landini? Militonti.