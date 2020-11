Il magic moment dei sedevacantisti

Già c'era il Papa "illegittimo", adesso alla Casa Bianca potrebbe arrivare un presidente non eletto "DAVVERO" ma frutto di un golpe. Il trionfo dei sanfedisti e dei complottisti nel loro fantasy preferito

Comunque vada a finire, questa quadriennale verifica dei poteri che reggono il mondo ha già i suoi vincitori morali. Ma che dico, i veri mattatori, i veri trionfatori: gioco partita incontro. Sono i sedevacantisti. Un gruppo strampalato ma omogeneo di sanfedisti e complottisti d’ogni latitudine, gli unici autorizzati a cantare vittoria davanti all’inveramento dei loro sogni più folli. Sono quelli che sull’onda delle profezie dell’emerito Carlo Maria Viganò, il cardinal nipote di Trump, e di Antonio Socci rifiutano preventivamente la (eventuale) vittoria di Sleepy Biden in quanto frutto di un “golpe” (Socci) o addirittura di un complotto mondiale satanista (Viganò, tra i due senza dubbio il meno lucido). “Se non vengono chiarite tutte le colossali zone d’ombra sul voto e non viene data la vittoria in ogni stato a chi ha DAVVERO vinto”, ha scritto Socci, “ciò che sta accadendo somiglia a un vero e proprio golpe”. Socci da anni sostiene che l’elezione di Papa Francesco non sia valida, anzi truffaldina, anzi non sia nemmeno avvenuta e che il vero Papa sia l’Emerito. Peccato che, essendosi dimesso, non lo è più. Dunque la (santa) Sede è vacante. E adesso che anche l’altro dei “due soli”, come direbbe Dante, che governano questa valle di lacrime potrebbe risultare illegittimo, anzi mai eletto (STOP COUNT!, come strilla Trump) ci troveremmo con la magica situazione di avere due sedi vacanti, e due usurpatori sul trono non autorizzati. I sedevacantisti di ogni latitudine hanno fatto bingo, e ora si posso godere il loro fantasy preferito. Viva l’anarchia, che tutti i complotti se li porta via.

