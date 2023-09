Il cinema che svela l'intimità di un artista e della sua arte e ci commuove

Ha detto Neo Sora, regista del bellissimo Ryuichi Sakamoto| Opus (Kab) proiettato alla Mostra del cinema di Venezia: “Ho voluto mostrare l’intreccio tra esecutore e strumento” perché il padre, il grande Sakamoto appunto, sosteneva che il pianoforte fosse il prolungamento delle sue mani. E il film gioca sulla bellezza delle dita sottilissime, quasi zampe giganti di ragno sui tasti bianchi e neri, e nel loro riflesso sulla lucida parete nera dello Yamaha a coda. Forse solo un figlio poteva realizzare un’impresa del genere: interpretare in immagini le sedute al pianoforte di un musicista finale, eppure ancora bellissimo. Sakamoto era infatti malato di cancro e sarebbe morto qualche mese dopo, il 28 marzo di quest’anno, a settantun anni compiuti da poco. Aveva deciso di continuare a suonare ogni giorno finché ne avesse avuto la forza. Ciò che è riuscito a mostrare Neo Sora (il nome viene dalla madre, Norika Sora, terza moglie del compositore, cultore della privatezza) è comunque qualcosa di più dell’intreccio tra esecutore e strumento: Sora è riuscito nell’impresa impossibile di cogliere il rapporto esclusivo fra un artista e la propria arte, quel corpo a corpo fra intenzione e risultato che mette in campo la relazione segreta con i propri fantasmi. Ogni inquadratura, sulla tastiera come sugli occhiali accarezzati dai liscissimi ciuffi bianchi dei capelli, sulla piccola bocca e le sue smorfie come sulle rughe di disappunto in mezzo ai sopraccigli, è il racconto di un uomo e insieme delle Ombre che lo circondavano e che muovevano la sua ispirazione. Senza che nemmeno una parola venga a spiegarlo.

