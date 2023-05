Un toro dannato e scatenato torna al cinema

Picciotto del Bronx, pugile corrotto, marito violento, gestore di locali a Miami, comparsa al cinema, freak nei talk-show americani e stand-up comedian. Jake La Motta ha vissuto quattro o cinque vite che sintetizzava così: “Ho avuto sette mogli, ho bevuto tutto l’alcool del mondo, ho fumato tutti i sigari di Cuba”. Nessuna di queste tre cose, né la marea di cazzotti presi in oltre cento incontri, gli impedì di arrivare a novantasei anni, seppellendo due dei suoi quattro figli. Fu una di loro, Christine, a dare la notizia della morte con un post su Facebook nel 2017, “Rest in peace, Dad”. Una pace che davvero in vita non aveva mai trovato, né cercato. Il 14 febbraio del 1951, le immagini di La Motta alle corde, tumefatto, sanguinante, mezzo svenuto e in fin di vita, fecero il giro del mondo. Passato alla storia come “il massacro di San Valentino”, l’incontro era l’ennesima sfida contro Sugar Ray Robinson, più bravo, più tecnico, più elegante di lui. L’arbitro avrebbe dovuto interrompere l’incontro e La Motta, che non andava mai al tappeto e non ci andò neanche quella volta, rischiò di restarci secco. “Non era più boxe”, scrissero sui giornali, “ma un’esecuzione”. Si trascinò sul ring ancora qualche anno ma la sua carriera finì quella sera. A farlo entrare per sempre nella leggenda ci pensarono De Niro e Scorsese con “Toro scatenato” (La Motta era talmente “bigger-than-life” che un film non bastava: ecco nel 2016, “The Bronx Bull”, sequel non autorizzato, e assai modesto, e anche un documentario che si può vedere su YouTube). “Toro scatenato” torna ora al cinema per tre giorni, restaurato in 4k, e vale davvero la pena mollare Netflix per una sera, prendere la macchina, fare il biglietto e scaraventarsi in sala con un barile di pop-corn (magari in versione originale, perché bravissimo Ferruccio Amendola, ma le sfuriate di De Niro e Joe Pesci in quel formidabile impasto italo-americano sono un’altra cosa).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE