Hollywood dei miracoli: le star che non invecchiano

Eccolo sulla veranda di casa, tutto scarmigliato, trasandato, praticamente in pigiama, però sprezzante come sempre, col suo magnifico sopracciglio diabolico. Altro che “irriconoscibile” come hanno scritto i giornali! Quello immortalato qualche giorno fa dal Daily Mail, negli scatti rubati che hanno fatto il giro del mondo, è semmai un delizioso Jack Nicholson in purezza, ottantasei anni proprio oggi (auguri!). E’ il superbo Satana in vestaglia di “Le streghe di Eastwick”, è il misantropo che se ne sta tappato in casa in “Qualcosa è cambiato”, è il miliardario malato terminale che scappa dalla clinica con Morgan Freeman nel film di Rob Reiner, “Non è mai troppo tardi”, che in inglese suona meglio (“The Bucket List”). E’ Jack Torrance, invecchiato e scongelato che si affaccia dall’Overlook Hotel, è Frank Costello, criminale pazzo e spietato in “The Departed”, che è anche l’ultimo grande film di Nicholson. All’epoca aveva settant’anni. Era irresistibile con quei pantaloni kaki che starebbero male a tutti, la polo di tre taglie più grande, le pantofole nere di pelo che vendono all’Autogrill. Si presentava così alle conferenze stampa del film di Scorsese. Spiegava che aveva lavorato al suo personaggio chiedendo al regista di precisare meglio quei passaggi del copione in cui c’era scritto “Costello-fa-sesso-in-modo-dissoluto” (“telefonai a Scorsese per entrare nel dettaglio di questa dissoluzione: mi sembrava troppo vago”). Chissà come se la caverebbe oggi col codice di comportamento di Netflix, l’intimacy coordinator, il supervisore per le scene di sesso, i baci in digitale e tutte quelle cose che con lui per fortuna non vedremo mai.

