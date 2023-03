Perché stroncare il remake de “La donna che visse due volte”, ancor prima che esca

Abbiamo da un po’ sulla scrivania, spostato da una montagnetta all’altra, il libretto di Vivian Gornick “Appunti di una ri-lettrice cronica” (Bompiani). Non abbiamo avuto il coraggio di aprirlo, il titolo fa paura. Abbiamo sempre letto per divertimento. Rileggere – sostiene Gornick – “è qualcosa di simile alla seduta dall’analista”. Giusta era l’esitazione: lo mettiamo tra i saggi letterari o tra le confessioni che usano i libri come puntello per raccontare i fatti propri? A rileggere ci siamo sempre annoiati. Non perché sappiamo come va a finire – gli spoiler sono una sciocchezza, ora anche in fondo agli inviti per le anteprime c’è l’elenco delle cose da non dire. Ognuno decide di quanta novità ha bisogno, o se gode facendosi raccontare sempre la stessa favola (ai bambini piace). Su Variety, il gemello in spirito Owen Gleiberman – non è la prima volta che siamo d’accordo – stronca senza averlo visto il remake di “La donna che visse due volte” di Alfred Hitchcock. Il film ancora non esiste. Robert Downey Jr, con la casa di produzione diretta dalla consorte, sta al momento trattando con la Paramount, proprietaria dei diritti. Sarebbe certamente per l’attore una magnifica fuga dai supereroi, da tempo è invischiato con “Iron Man” e con gli “Avenger”. Ma cosa ne verrebbe fuori?

