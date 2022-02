Monica Vitti sapeva anche far ridere. Conversione di una stella

Così femminile e maschile”, come bisogna dire oggi (l’ha detto a Sanremo, Drusilla Foer), Monica Vitti è stata, oltre che precoce paladina del gender-neutral, la più grande comica del nostro cinema. Ed è bene ribadirlo subito: “comica”. Volendo anche con l’asterisco o con la schwa, non avendo nulla di meno degli altri “mattatori”, Sordi, Tognazzi, Gassman, Manfredi, anche se nell’elenco viene sempre dopo. Essere comica è assai più complicato che essere intensa, o malinconica o ipnotica o struggente, ed è più preciso di “brillante”. Il discorso è un po’ sempre quello: la vergogna di ridere, l’inferiorità del comico sul tragico e il drammatico. Ma come ha scritto Mariarosa Mancuso ricordandola in questi giorni: “Il comico è una precisione, all’intensità molto collaborano gli spettatori complici”, soprattutto quelli dei festival.

