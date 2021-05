Esiste davvero, non l’hanno inventato. Finn Skårderud esiste davvero, fa lo psichiatra, ma nega di aver teorizzato quel che gli attribuiscono in “Un altro giro”: la constatazione che gli umani soffrono dalla nascita di un deficit alcoolico, pari allo 0,05 per cento. e la cura conseguente: vino o birra per rimediare alla mancanza e riportare l’equilibrio (chimico, il resto dipende dalla tolleranza personale). France 24 ha interrogato Finn Skårderud, chiarendo l’equivoco. Nato – dettaglio ancora più divertente – dalla prefazione del dottore alla traduzione norvegese di un testo di Edmondo De Amicis sugli effetti psicologici del vino (anche questo esiste, sono conferenze tenute a Torino nel 1880, su Amazon alla modica cifra di tre euro). Meno divertente il fatto che una battuta – e un ragionamento paradossale – siano stati presi sul serio.

