“Godzilla vs Kong” per i fortunati d'oriente che possono tornare al cinema

Cento milioni di dollari nel primo fine settimana di programmazione non sono tanto male per un film uscito finora soltanto in Cina, Corea, Australia e altri fortunati nonché remoti paesi che hanno – beati loro – riaperto le sale. Negli Stati Uniti “Godzilla vs Kong” va in streaming su Hbo Max, come tutti i film della Warner Bros che usciranno nel 2021 (Italia non pervenuta, vorranno tenere in serbo il film per gli spettatori distanziati delle arene estive).



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni