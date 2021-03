Le donne di Fellini

Ospite dell’ultimo numero di “Harper’s Magazine”, Martin Scorsese ha scritto un saggio folgorante su Federico Fellini. Un pezzo torrenziale, un flusso anche molto struggente di memorie, ricordi, immagini di tutta una stagione del cinema d’autore, di ciò che è stato per la sua generazione e di ciò che non riesce più a essere oggi. Dobbiamo “ripensare da capo la nostra idea di cinema”, dice alla fine Scorsese, “e Federico Fellini può essere un ottimo punto di partenza”. Nel frattempo, il centenario si è appena concluso e non ce ne siamo neanche accorti. Covid, lockdown, sale chiuse, convegni rinviati a tempi migliori. Ma la verità è che Fellini sembra uscito dall’orbita dei nostri interessi. Troppo faticoso. Troppo raffinato. Probabilmente troppo “maschilista” per un’epoca in grande affanno con l’ironia e ogni livello di lettura dei testi che non sia immediato e “ottuso”, come diceva Roland Barthes parlando d’altro. Ci sono vie, piazze, pezzi di Lungotevere, scuole, aeroporti e puntate di “Porta a Porta” dedicate a Fellini. Ma i suoi film non si vedono quasi mai in giro. Osannato, ma allo stesso tempo rimosso. Nell’epoca delle serie televisive, delle piattaforme e del “contenuto sovrano” i film di Fellini sembrano davvero anacronistici, inclassificabili, abbastanza improponibili per lo spettatore di Netflix. E poi chi lo conosce oggi sotto i trent’anni?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni