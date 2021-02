Le magnifiche coppie. Registi e attori che allieteranno il nostro 2021

Stanno arrivando. Insomma, non proprio. Però ci sono, in qualche punto che va dalla post-produzione al film pronto per uscire nelle sale. Quando in Italia si decideranno a riaprirle (o quando il mondo del cinema protesterà almeno quanto protestano i maestri di sci; in caso contrario, viene l’atroce dubbio che non servano incassi & spettatori per far girare la macchina del cinema italiano). C’è ancora l’incognita Stati Uniti, ma sarebbe bello farsi trovare pronti. IndieWire elenca 31 magnifiche coppie regista-attori che allieteranno il nostro 2021 (però, se non è chiedere troppo, servirebbero anche gli aperitivi da farsi all’ora dell’aperitivo, il cinema chiama le chiacchiere).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni