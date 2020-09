“Love after Love”, per una una boccata d'aria dopo l'eterno neorealismo italiano

La Mostra di Venezia 2020 – anno uno della pandemia, o anno zero dei festival che verranno – è tanto strana che troviamo consolazione in un film cinese. Lo ha diretto Ann Hui, nata a Hong Kong e premiata l’altro ieri con il Leone d’oro alla carriera. Il secondo, dopo quello andato a Tilda Swinton. Al Lido si applicavano le nuove (e demenziali) regole dell’Oscar prima che l’editto venisse emanato: riconoscimento a due donne, di cui una asiatica (e primo invito a una regista afroamericana, Regina King, sia pure fuori concorso). Cinesi ricchi, anzi ricchissimi. Siamo a Hong Kong negli anni Trenta, i genitori di una ragazza non riescono a pagarle gli studi, lei chiede aiuto a una zia. Non la zitella da film italiano: scende da una decappottabile in un abito di taffetà nero, cappello con veletta fino alle spalle, scortata da un bel giovanotto belloccio che ha la metà dei suoi anni e non pare l’autista. Tornano dalla spiaggia, lei in ciabattine con i tacchi. “Love after Love” mette di buon umore.

