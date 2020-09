Due donne per le quali fare il tifo a Venezia 77

La figlia piccola di Karl Marx parlava di socialismo di rivoluzione, andava a fare comizi nelle fabbriche, ma non sapeva scegliersi gli uomini, secondo un modello che dell'Ottocento vittoriano arriva fino a oggi, basta leggere la posta del cuore. Miss Max di Susanna Nicchiarelli è l'unica ragazza per cui voglia di fare il tifo tra i film visti al Lido. I titoli di testa sono psichedelici, la colonna sonora è punk, che con l'epoca vittoriana e l'oppio si sposa piuttosto bene. Il migliore finora tra i film italiani e avrebbe meritato l'apertura invece delle tristi corna e dei lacci di Daniele Luchetti. L'altra ragazza per cui fare il tifo si chiama Gia Coppola, due volte nipote d'arte. Il nonno è il regista del Padrino, la zia si chiama Sofia Coppola. Il suo film si intitola Mainstream e parla di oggi, degli smartphone che abbiamo in tasca e di un giovanotto che diventa famoso vantandosi di non essere connesso e invitando tutti a disconnettersi in video un po' crudeli che hanno successo su YouTube. Del resto i proclami contro la televisione li abbiamo sentiti sempre fare da gente che andava in televisione tutti i giorni. Siccome Gia Coppola è brava e contemporanea e sa fare satira con divertimento sta nella sezione Orizzonti, il concorso di serie B.