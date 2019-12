Tutti i numeri di Pinocchio

La prima volta che Pinocchio diventò un film era il 1911, il cinema era ancora muto e il regista, Giulio Cesare Antamoro, era al suo primo lungometraggio. Da allora, di film su Pinocchio ne sono stati girati altri 41, l’ultimo dei quali arriverà nelle sale italiane il 19 dicembre, per la regia di Matteo Garrone, che ha raccontato di aver cominciato a disegnare i personaggi della favola a sei anni e di non aver mai smesso. “Questo film mi appartiene in ogni fotogramma, ma ho voluto che fosse un film popolare per tutti, come lo era il capolavoro di Collodi”. Pillole di Simonetta Sciandivasci.