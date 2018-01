Chi salva il cinema italiano

Nel cinema italiano, scriveva qualche mese fa la nostra Mariarosa Mancuso, sta succedendo quel che succede con i libri: siccome nessuno si prende la responsabilità di scegliere, si pubblica all’ammasso e si aspettano le rese. L’anno dopo si ricomincia da capo, producendo pellicole in una quantità che neppure uno spettatore seriale e compulsivo riuscirebbe a smaltire in tempo per l’ondata successiva. I dati appena pubblicati del rapporto Anac (Associazione nazionale autori cinematografici) “Cinema in sala 2017” fotografano alla perfezione l’inutilità...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.