A Pasqua non rinunciamo alle uova di cioccolato, nonostante il prezzo stellare del cacao

Una tradizione intramontabile, per i golosi e non solo: il cioccolato è da sempre considerato un bene prezioso a cui sono state attribuite proprietà interessanti fin dai tempi dei Maya

Pasqua e cioccolato sono un binomio inscindibile. Uova, ovetti, coniglietti e colombe cioccolatose saranno l’alimento principali di cui si ciberanno i bambini (e anche gli adulti) per diversi giorni. E questo accadrà anche se il prezzo del cacao è salito alle stelle.



Il cioccolato o, meglio, il cacao è da sempre un bene prezioso a cui sono state attribuite proprietà interessanti fin dai tempi dei Maya. A oggi cosa sappiamo di certo? Alcuni studi ci dicono che i flavonoli del cacao hanno effetti positivi sul sistema cardiovascolari, altri spingono sui benefici a carico del sistema nervoso centrale come il rallentamento del ritardo cognitivo e il miglioramento dell’umore. Inoltre, più di una ricerca scientifica ha sottolineato gli effetti positivi del cacao sul diabete, grazie alla sua azione insulino-sensibilizzante. In buona sostanza i motivi per consumare cacao, e quindi cioccolato, sembrerebbero molti e non riguardare solo la bontà di questo alimento.



Dobbiamo credere a tutte queste azioni benefiche? In effetti alcuni studi sono validi, ma parlano di sperimentazioni sul cacao e non sul cioccolato, che a differenza del primo è ricco di grassi e zuccheri che presumibilmente avrebbero altri potenziali effetti negativi sulla nostra salute. Sinceramente non penso sia necessario forzare la ricerca di un aspetto salutista nel cioccolato. L’importante e saperlo consumare come un’eccezione alimentare quale è: non si tratta di un cibo da consumare giornalmente ma di un vizio, un’eccezione, un premio da concedersi in qualche occasione speciale. Allora perché non sfruttare Pasqua per godersi il proprio uovo di cioccolato preferito?