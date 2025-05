Habemus Papam: è Robert Francis Prevost

Il cardinale protodiacono Dominique Mamberti ha annunciato ai migliaia di fedeli in piazza e in tutto il mondo il nome del nuovo Pontefice dalla Loggia delle Benedizioni: sarà Leone XIV

Sullo stesso argomento: Fumata bianca: eletto il nuovo Papa

Robert Francis Prevost è il nuovo Papa della Chiesa Cattolica. Lo ha annunciato il cardinale protodiacono Dominique Mamberti affacciandosi dalla Loggia delle Benedizioni di Piazza San Pietro. Il suo nome sarà Leone XIV.

"Fratelli e sorelle carissimi. Vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore e raggiungesse le vostre famiglie, tutte le persone, i popoli e la Terra. La pace sia con voi". Sono le prime parole pronunciate dal nuovo Papa, che si è affacciato dalla Loggia davanti a più di diecimila fedeli che lo hanno accolto con un grandissimo applauso. Nel suo messaggio il Pontefice ha rivolto un ringraziamento ai cardinali e Papa Francesco. "Sono un figlio di Sant'Agostino", ha aggiunto.

Chi è il nuovo Papa Leone XIV

Nato nel 1955 a Chicago, il cardinale Robert Francis Prevost, agostiniano, ha svolto gran parte del suo ministero in Perù, ricoprendo ruoli di responsabilità nell’Ordine di Sant’Agostino e nella Chiesa locale. Creato cardinale da Papa Francesco nel 2023, è stato fino a oggi Prefetto del dicastero per i Vescovi e presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina.

Leone XIV è il primo Papa americano della storia della Chiesa cattolica. "È un onore realizzare che è il primo Papa americano. È emozionante e un onore per il nostro Paese", ha scritto su Truth il presidente Donald Trump. "Non vedo l'ora di incontrare papa Leone XIV. E' un momento molto significativo", ha aggiunto.