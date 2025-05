Il secondo giorno di Conclave produce un'altra fumata nera. Attesa per il pomeriggio

Da questa mattina i cardinali sono di nuovo riuniti in Conclave per eleggere il nuovo Papa. I primi due scrutini della mattina hanno prodotto una fumata nera alle 11:50, dopo quella di ieri sera, arrivata intorno alle 21.

Nel pomeriggio sono previste altre due votazioni. In caso di elezione potrebbe esserci una fumata bianca intorno alle 17:30, altrimenti bisognerà attendere qualche ora in più e guardare il comignolo dalle 19 in poi. Per eleggere il Papa sono necessari 89 voti.

Ad attendere l'esito della riunione dei porporati, a San Pietro, ci sono migliaia di fedeli. Da ieri la piazza è gremita di persone che sperano di assistere all'annuncio dell'elezione.





La Chiesa elegge il nuovo Papa



Leggi anche: conclave Una fumata nera che più nera non si può. I cardinali non vanno di fretta Matteo Matzuzzi Leggi anche: il conclave La magnificenza di uno spettacolo superbo: i cardinali in processione Giuliano Ferrara