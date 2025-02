Papa Francesco è in "condizioni critiche, ma stazionarie"

Nel bollettino i medici scrivono che "non si sono verificati episodi acuti respiratori ed i parametri emodinamici continuano ad essere stabili. In serata ha effettuato una tac di controllo programmata per il monitoraggio radiologico della polmonite bilaterale"

Le condizioni cliniche di Papa Francesco "rimangono critiche, ma stazionarie", si legge nel bollettino medico diffuso in serata. Nella giornata di martedì, durante la quale in mattinata dopo aver ricevuto l’Eucarestia ha ripreso l'attività lavorativa, "non si sono verificati episodi acuti respiratori ed i parametri emodinamici continuano ad essere stabili. In serata ha effettuato una tac di controllo programmata per il monitoraggio radiologico della polmonite bilaterale", fanno sapere i medici. La prognosi rimane riservata.

Oggi è stato difuso il messaggio di Papa Francesco per la Quaresima, intitolato "Camminiamo insieme nella speranza", che era stato firmato il 6 febbraio 2025. Il Pontefice ha esortato i fedeli a confrontarsi concretamente con coloro che, nelle loro comunità, vivono in situazioni di vulnerabilità, fisica o spirituale e a non dimenticare i loro fratelli ai margini, nel viaggio della vita “verso la stessa meta”, e ad essere “tessitori di unità” in un mondo marcato da tensioni e divisioni: "Vinciamo la tentazione di arroccarci nella nostra autoreferenzialità e di badare soltanto ai nostri bisogni", ha scritto il Papa. "Chiediamoci davanti al Signore se siamo in grado di lavorare insieme come vescovi, presbiteri, consacrati e laici, al servizio del Regno di Dio; se abbiamo un atteggiamento di accoglienza, con gesti concreti, verso coloro che si avvicinano a noi e a quanti sono lontani; se facciamo sentire le persone parte della comunità o se le teniamo ai margini".