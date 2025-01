Il Papa scrive al Regno, che compie settant'anni

“La rivista ha accompagnato la vita della Chiesa alimentandone le istanze riformatrici, secondo lo spirito di rinnovamento del Concilio”, scrive Francesco. Zuppi: “Ha documentato e interpretato con spirito critico i radicali cambiamenti nazionali e internazionali”

“Il Regno è stata ed è la rivista del Concilio Vaticano II e del post concilio in Italia: ha accompagnato la vita della Chiesa alimentandone le istanze riformatrici, secondo lo spirito di rinnovamento del Concilio”. A scriverlo, in una lettera indirizzata al direttore del Regno Gianfranco Brunelli, è Papa Francesco. L’occasione è data dal settantesimo compleanno della storica rivista di studi religiosi e culturali. Il Pontefice sottolinea che il Regno “svolge un prezioso lavoro di informazione, di documentazione e di interpretazione di questo nostro tempo”. Auguri anche dal presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, che nota: “Il Regno si è caratterizzato per una visione post ideologica e ha documentato e interpretato con spirito critico i radicali cambiamenti nazionali e internazionali”.