Il vangelo come uno smartphone, l'idea del Foglio che piace anche a Papa Francesco

Il Pontefice ha detto di aver apprezzato il nuovo volume dedicato al Vangelo di Matteo in edicola da oggi. Gli auguri al giornale e ai lettori

Sabato 21 dicembre il Foglio ha pubblicato, all’interno della sua colonna editoriale “un libro grande come uno smartphone”, un nuovo volume, dedicato al Vangelo di Matteo, con prefazione esclusiva del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei). Da tempo, Papa Francesco suggerisce ai fedeli, e non solo a loro, di avere sempre in tasca un piccolo Vangelo. Il Foglio ha ascoltato il suo consiglio e sabato 21 dicembre con gioia gliene ha portati un po’, in Vaticano. Il Vangelo, ha scritto il Foglio, è come uno smartphone: ci sono le risposte giuste per provare a capire il presente. A Francesco l’idea è piaciuta. I suoi auguri al Foglio e a tutti voi.