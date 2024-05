Le scuse di Papa Francesco dopo le parole sui gay: "Nella Chiesa c'è spazio per tutti"

"Il Papa non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi", puntualizza in una nota la sala stampa vaticana. Secondo alcuni vescovi, in un incontro a porte chiuse il Pontefice avrebbe detto "qui in Vaticano e in qualche diocesi è tutta una froceria"

"Nella Chiesa c'è spazio per tutti, per tutti! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c'è spazio per tutti. Così come siamo, tutti". È il pensiero di Papa Francesco, diffuso dalla sala stampa vaticana dopo gli articoli che hanno raccontato delle parole del Pontefice sulla "froceria" nelle diocesi, pronunciate in apertura della assemblea generale della Conferenza episcopale italiana, lunedì scorso a Roma.

"Papa Francesco è al corrente degli articoli usciti di recente circa una conversazione, a porte chiuse, con i vescovi della Cei", si legge nella nota, che continua con le scuse di Francesco: "Il Papa non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l'uso di un termine, riferito da altri".