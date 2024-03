L'ateismo di Rovelli e la personalizzazione indebita di uno spirito superiore

"Un disegno poco intelligente” è il titolo, davvero infelice (dovuto, si spera, a uno sbadato editor del giornale) del lungo articolo, uscito il 18 marzo sul Corriere della Sera, in cui il brillante Carlo Rovelli, confortato dal teologo Giuseppe Tanzella-Nitti, intende volonterosamente negare che la scienza moderna abbia a che fare con ogni prova della esistenza di una divinità creatrice operante nell’Universo. Questa confutazione manca tuttavia il bersaglio principale della assai complessa questione perché ruota attorno alle ambiguità intrinseche, e alle circolarità logiche, di aspetti che di quella sono sostanzialmente marginali: il “fine tuning” e il “principio antropico”. In parole povere, secondo quest’ultimo, le condizioni iniziali e le costanti fondamentali che presiedono la Dinamica dell’Universo sono “provvidenzialmente” tali da garantire la nostra vita e l’esistenza del mondo animato o inanimato che ci circonda. Se quelle condizioni iniziali e quelle costanti fossero diverse (citazione dall’articolo di Rovelli: “Se il nonno paterno e la nonna paterna di Carlo [Rovelli (?) non si fossero] visti per la prima volta in una festa di paese nelle Marche…”) noi e il mondo che ci circonda saremmo altri, diversi etc. etc. Quindi “… non implica in alcun modo cercare di capire perché le costanti dell’Universo abbiano quel valore e non altro non possa essere un progetto fruttuoso…”.

