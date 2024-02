Lo diceva anche San Francesco: non ci può essere pace se non c'è giustizia

Agostino, Francesco d’Assisi, Filippo Neri, Giovanni Maria Vianney e tanti altri hanno condannato senza appello il peccato di chi “sotto la lingua porta il veleno” anche invocando metodi che definiremmo poco ortodossi. Proprio perché la pace non ci può essere se non si rimuove l’ingiustizia. Continuare a parlare di pace senza pagarne il prezzo, cioè senza crearne le condizioni, è inutile. E la prima ingiustizia parte appunto dalla parola, come ci ricordano gli uomini di Dio. “Le parole che escono dal cuore entrano nel cuore”. L’adagio attribuito al rabbino Ibn Ezra ci ricorda, in tempi in cui soffiano sempre più violentemente venti di guerra, come tutto parta dalla parola, dal nostro linguaggio che edifica la nostra vita e contribuisce a realizzare la vita degli altri. Le parole possono diventare o provocare azioni perciò, se vogliamo essere costruttori di pace, siamo chiamati a vigilare su di esse mettendo in pratica il dettato evangelico: “Sia il vostro parlare sì sì, no no, il di più viene dal maligno” (Mt 5,37).



