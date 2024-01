"Al posto di Cristo oggi c'è il patriottismo". Parla l'arciprete russo Uminskiy

La versione del religioso sospeso a divinis dal Patriarcato di Mosca perché non pregava per la vittoria della Russia ma per la pace con l'Ucraina

Aleksei Anatolevič Uminskiy, nato a Mosca nel 1960 “e ancora vivo” (sorride); arciprete tra i più famosi della Chiesa ortodossa russa, scrittore di libri, conduttore televisivo e documentarista; moglie, un figlio e un padre anzianissimo; sospeso a divinis il 13 gennaio dal tribunale ecclesiastico del Patriarcato di Mosca perché a messa non si è adeguato alla preghiera per la vittoria degli eserciti russi e invece invocava la pace. La parrocchia della Santissima Trinità in Chochlì, un antico quartiere ucraino nel centro di Mosca, dopo decenni gli è stata tolta ed è stata affidata al pope Andrei Tkaciov, popolare conduttore televisivo sul canale putiniano Zarigrad. L’estromissione di Uminskiy dalla Chiesa russa in questi giorni è stata oggetto di appelli ed è stata raccontata sui maggiori giornali internazionali, compreso Il Foglio (un bell’articolo di Adriano Sofri). Questa è la prima intervista sulla vicenda. (“E sarà l’unica”, precisa).