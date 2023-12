L'expertise no global che piace ai vescovi

La Conferenza episcopale italiana ha confermato di aver “accolto una richiesta presentata da due diocesi in una cornice ampia che prevede, secondo il magistero di Papa Francesco, l'accoglienza, la protezione, la promozione, l'integrazione dei migranti e la cura e l'assistenza agli sfollati in zona di guerra in Ucraina. Tutto ciò con un sostegno nettamente inferiore rispetto a quello riportato sulla stampa: centomila euro a ciascuna Diocesi nel 2022 e così pure nel 2023”. La Nota diffusa ieri all'ora di pranzo è la prima risposta ufficiale a quanto scritto nei giorni scorsi da Panorama e dalla Verità, che in un'inchiesta giornalistica hanno portato alla luce numerose chat da cui emergeva un coinvolgimento diretto della Cei nel finanziamento di Mediterranea Saving Humans, anche grazie al ruolo di Luca Casarini, l’ex no global protagonista del G8 di Genova convertitosi ora all’apostolato laico del mare.

