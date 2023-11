A quasi un anno dalla morte, un convegno s'interroga sul bilancio del pontificato di Benedetto XVI 

"Benedetto XVI ha scelto la fiducia in Dio e nell’uomo. Ha scelto l’armonia tra fede e ragione. Questa è la sua eredità". L’intervento (in anteprima) del direttore del Dipartimento di storia della Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana

Pubblichiamo in anteprima l’intervento che Roberto Regoli, direttore del Dipartimento di storia della Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana, terrà oggi come Introduzione ai lavori del convegno "Benedict XVI’s Legacy: Unfinished Debates on Faith, Culture and Politics".