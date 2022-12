Un papa pasticcione fa perfino simpatia, ma è mista a pena

Il pasticcio globale, montato come la panna, sfocia nell’incidente a ripetizione, in sceneggiate incomprensibili che tolgono ossigeno sacrale a un organismo ridotto all’accoppiamento impuro con le metodologie e le liturgie del mondo

Che dire del papa pasticcione? Fa perfino simpatia, umanamente, un sovrano assoluto e una grande, forse la maggiore, autorità carismatica alle prese con una banale intercettazione da parte di un suo cardinale, che lo titilla e lo provoca pro domo sua, con un corteggio di amici e parenti all’ascolto, allo scopo di acquisire documenti e una testimonianza a difesa in un processo per malversazione, e lo fa nei primi giorni della sua convalescenza dopo un intervento chirurgico importante. Faceva simpatia quando nominò per un incarico delicatissimo, con un chirografo, cioè indicazioni di sua propria mano, un brasseur d’affaires rivelatasi incompatibile con elementari criteri di deontologia professionale. Per non parlare di tutto l’ambaradan di ostentazioni, nascondimenti, disdoro, penitenza e giustizialismo nelle questioni relative alla campagna mediatico-finanziaria condotta da legioni di nemici della chiesa sul tema della pedofilia del clero.